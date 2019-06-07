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В Чернобыле не заметили резкого притока туристов из-за сериала

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госагентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) вокруг Чернобыльской АЭС не видит резкого увеличения потока туристов, о котором ранее говорили туроператоры, сообщил "Интерфаксу" руководитель агентства Виталий Петрук.

"Ежегодный прирост посещаемости зоны отчуждения составляет 30%. В этом году по состоянию на 1 июня этот прирост составляет 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туристические операторы утверждают, что замечают увеличение спроса, но на данный момент я не могу это подтвердить", - отметил Петрук.

Поэтому, по его словам, открывать новый контрольно-пропускной пункт на границе зоны отчуждения нет необходимости, так как действующий КПП "Дитятки" вполне справляется с нынешним потоком туристов. Он отметил, что на действующих КПП "Дитятки" на границе 30-километровой зоны и КПП "Лелев" в 10-километровой зоне продолжается модернизация, в частности, внедрены системы фото- и видеофиксации, введен электронный билет.

Как сообщил Петрук, в лидерах по посещаемости зоны отчуждения - туристы из Великобритании, Германии, Польши и США. "Из 72 тыс. посетителей в прошлом году 80% составляют иностранцы. Сказать, что в статистике какая-то одна страна доминирует, нельзя. Нет страны, количество посетителей из которой превышает 10% общего количества", - добавил чиновник.

Популярность сериала HBO

Разговоры о росте интереса туристов к зоне отчуждения вокруг ЧАЭС активизировались на фоне успеха американского сериала "Чернобыль", который обошел по популярности "Игру престолов".

Даже министр культуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал. "Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет. В целом фильм сделан с большим уважением к простым людям", - сказал он накануне на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мне была очень важна оценка моего отца, который был ликвидатором практически с первого дня... Папа сказал, да, в целом оно так и было, кроме мелкой клюквы американской", - добавил министр.

Фанаты сериала НВО в Чернобыле

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Поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль" может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом90% туристов составляют иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза дешевлеС увеличением потока туристов возникает проблема ограниченной пропускной способности контрольных пунктов Чернобыльской зоны и загруженности локацийАссоциация чернобыльских туроператоров совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации работают над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, по местам съемок сериала"Чернобыль" - история аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, эвакуации жителей Припяти и ликвидации последствий катастрофы, - вышел на экраны в 2019 году. Большая часть натурных съемок энергоблоков проходила на выведенной из эксплуатации Игналинской АЭС в Литве, которая имеет реакторы того же типа, что и Чернобыльская станция.Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль. Авария на АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен четвертый энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ.Авария расценивается как крупнейшая в истории ядерной энергетики - как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек.
Поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль" может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом
Чернобыль ЧАЭС Украина

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