В Чернобыле не заметили резкого притока туристов из-за сериала

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госагентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) вокруг Чернобыльской АЭС не видит резкого увеличения потока туристов, о котором ранее говорили туроператоры, сообщил "Интерфаксу" руководитель агентства Виталий Петрук.

"Ежегодный прирост посещаемости зоны отчуждения составляет 30%. В этом году по состоянию на 1 июня этот прирост составляет 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туристические операторы утверждают, что замечают увеличение спроса, но на данный момент я не могу это подтвердить", - отметил Петрук.

Поэтому, по его словам, открывать новый контрольно-пропускной пункт на границе зоны отчуждения нет необходимости, так как действующий КПП "Дитятки" вполне справляется с нынешним потоком туристов. Он отметил, что на действующих КПП "Дитятки" на границе 30-километровой зоны и КПП "Лелев" в 10-километровой зоне продолжается модернизация, в частности, внедрены системы фото- и видеофиксации, введен электронный билет.

Как сообщил Петрук, в лидерах по посещаемости зоны отчуждения - туристы из Великобритании, Германии, Польши и США. "Из 72 тыс. посетителей в прошлом году 80% составляют иностранцы. Сказать, что в статистике какая-то одна страна доминирует, нельзя. Нет страны, количество посетителей из которой превышает 10% общего количества", - добавил чиновник.

Популярность сериала HBO

Разговоры о росте интереса туристов к зоне отчуждения вокруг ЧАЭС активизировались на фоне успеха американского сериала "Чернобыль", который обошел по популярности "Игру престолов".

Даже министр культуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал. "Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет. В целом фильм сделан с большим уважением к простым людям", - сказал он накануне на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мне была очень важна оценка моего отца, который был ликвидатором практически с первого дня... Папа сказал, да, в целом оно так и было, кроме мелкой клюквы американской", - добавил министр.