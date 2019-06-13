"Коммунисты России" потребовали запретить сериал "Чернобыль" за демонизацию советской власти

Они также требуют возбудить против режиссера и сценариста дело о клевете

Кадр из сериала "Чернобыль" Фото: официальный сайт сериала

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Партия "Коммунисты России" обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к американскому сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, трагедия стала объектом идеологической манипуляции.

"В сериале "Чернобыль" подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO. Вышедший в свет сериал про драматические события апреля 1986 года являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и советской власти и советских людей", - говорится в заявлении партии.

Хотя "Коммунисты России" и признали, что "хронология событий сериала и ключевые его моменты в большинстве своем соответствуют реальности", они полагают, что "мотивация, сами поступки героев, порядок взаимоотношений в учреждениях и коллективах, сам моральный климат в советском обществе, являют собой пример абсолютной лжи".

По мнению представителей партии, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к сериалу на всех трекерах и ресурсах, а "в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюссера сериала нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ за публичную клевету (статья 129 УК РФ утратила силу - ИФ)". "Мы направляем в Роскомнадзор и МВД обращение по этому поводу", - добавили в сообщении партии.

Самый высоко оцененный сериал

Пятисерийный сериал НВО "Чернобыль" - историю аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, эвакуации жителей Припяти и ликвидации последствий катастрофы - снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, который тщательно изучил историю катастрофы, в том числе по воспоминаниям современников.

В главных ролях снялись Джаред Харрис (играет академика Валерия Легасова), Стеллан Скарсгард (играет зампредседателя совета министров СССР Бориса Щербину, возглавившего комиссию по ликвидации последствий аварии) и Эмили Уотсон (вымышленный персонаж - физик-ядерщик Ульяна Хомюк).

Сериал получил беспрецедентно высокую оценку зрителей (первое место в рейтинге IMDB среди сериалов, средняя оценка - 9.6), обойдя по популярности последний сезон "Игры престолов".

Большая часть натурных съемок энергоблоков проходила на выведенной из эксплуатации Игналинской АЭС в Литве, которая имеет реакторы того же типа, что и Чернобыльская станция. Но блочный щит управления ИАЭС сильно отличался от щита ЧАЭС, поэтому авторам пришлось создать макет.

Даже Мединский похвалил

Министр культуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал. "Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет. В целом фильм сделан с большим уважением к простым людям", - сказал он. "Мне была очень важна оценка моего отца, который был ликвидатором практически с первого дня... Папа сказал, да, в целом оно так и было, кроме мелкой клюквы американской", - добавил министр.

В фильме, по словам Мединского, есть и неточности. "Не без ляпов. Критика вокруг сериала разделилась. Кто-то видит в нем оскорбление памяти советского строя, кто-то восторгается. Правда - она сложная штука. Но это сделано интересно и с любовью к простым людям", - подчеркнул глава Минкультуры.