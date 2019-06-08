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Голунова доставили в изолятор временного содержания

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Задержанный с наркотиками журналист онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов проведёт ночь в изоляторе временного содержания (ИВС), сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Голунов доставлен в изолятор временного содержания по ЗАО, ему передали продукты питания",- сказал Мельников.

По его словам, в ИВС журналист пробудет до утра, после чего будет принято решение о мере пресечения в отношении него.

Ответственный секретарь ОНК Москвы добавил, что в УВД ЗАО пообещали поместить Голунова в отдельную камеру с видеонаблюдением.

"ОНК Москвы будет продолжать следить за соблюдением его прав",- подчеркнул Мельников.

Иван Голунов, как сообщили ранее в столичной полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО (Западный административный округ) на Цветном бульваре".

Как утверждают в полиции, при личном досмотре у журналиста было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом, а по месту проживания - три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта, утверждает следствие, изъятое при личном досмотре у Голунова наркотическое вещество - метилэфедроном массой около 4 граммов.

Позднее в полиции уточнили, что Голунов проверяется на причастность к деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении / приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам.

Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

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