Поиск
Важно
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа

Глава СЖР отметил роль журналистской солидарности в решении суда по Голунову

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что журналистская и гражданская солидарность сказалась на решении суда - не отправлять спецкора "Медузы" Ивана Голунова в СИЗО.

"Это резонансное дело, и похоже, эта журналистская солидарность и гражданская солидарность, которая была проявлена в прошедшие двое суток, она всё-таки помогла как-то изменить ситуацию и помогла изменить место пребывания Ивана Голунова", - сказал Соловьев в субботу.

По его мнению, "судом принято очень правильное решение в данном случае - отпустить под домашний арест".

"Будем надеется на то, что в итоге следствие разберётся с этим делом, потому что слишком много вопросов накопилось и у журналистского сообщества, и у гражданского общества к полиции по этому делу. И на все эти вопросы мы очень хотим и требуем получить честные ответы", - отметил глава СЖР.

Соловьев добавил, что после посещения членов ОНК Голунова стало понятно, что "он находится в тяжёлом физическом состоянии, и явно ему необходима врачебная помощь", поэтому "не случайно, что его сегодня отвезли в 71-ю больницу, где обнаружили некоторые повреждения".

"При этом он явно не представляет никакой общественной опасности", - подчеркнул Соловьев.

В свою очередь председатель Союза журналистов Москвы, глава комиссии Совета при президенте по правам человека Павел Гусев также считает, что в том, что Голунова не арестовали, есть заслуга гражданского общества.

"Я считаю, что это прежде всего большая победа и представителей всех средств массовой информации, которые были шокированы всем этим делом и беспрецедентной совершенно позицией ряда полицейских структур. Мне кажется, что сегодня мы, наше журналистское сообщество, почувствовали единения и общую силу - это очень важно для всех нас", - сказал Гусев.

Тем не менее, добавил он, в этом деле "еще есть много моментов, над которыми надо очень хорошо задуматься".

"И я думаю, что и в Союзе журналистов, и в Совете по правам человека этот случай станет предметом изучения для будущих коллизий в журналистском сообществе", - сказал он.

Гусев подчеркнул, что и комиссия Совета по правам человека по защите свободы слова, и Союз журналистов Москвы будет держать дело Голунова на контроле.

Как сообщалось, Никулинский суд Москвы в субботу принял решение отказать полицейскому следствию в аресте Голунова, отправив вместо это этого журналиста под домашний арест до 7 августа.

Россия Иван Голунов

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В ОНК пообещали продолжать следить за соблюдением прав Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Глава СПЧ назвал решение суда по Голунову компромиссом

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Более 65 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить Ивана Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов заявил в суде о своей невиновности

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защита Голунова попросила отправить его под домашний арест

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте Голунова на два месяца

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Совет Европы выразил беспокойство силовым задержанием журналиста Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд отказался дать защите Голунова время на изучение материалов дела

Суд отказался дать защите Голунова время на изучение материалов дела

Что произошло за день: суббота, 8 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');