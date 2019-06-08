Глава СЖР отметил роль журналистской солидарности в решении суда по Голунову

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что журналистская и гражданская солидарность сказалась на решении суда - не отправлять спецкора "Медузы" Ивана Голунова в СИЗО.

"Это резонансное дело, и похоже, эта журналистская солидарность и гражданская солидарность, которая была проявлена в прошедшие двое суток, она всё-таки помогла как-то изменить ситуацию и помогла изменить место пребывания Ивана Голунова", - сказал Соловьев в субботу.

По его мнению, "судом принято очень правильное решение в данном случае - отпустить под домашний арест".

"Будем надеется на то, что в итоге следствие разберётся с этим делом, потому что слишком много вопросов накопилось и у журналистского сообщества, и у гражданского общества к полиции по этому делу. И на все эти вопросы мы очень хотим и требуем получить честные ответы", - отметил глава СЖР.

Соловьев добавил, что после посещения членов ОНК Голунова стало понятно, что "он находится в тяжёлом физическом состоянии, и явно ему необходима врачебная помощь", поэтому "не случайно, что его сегодня отвезли в 71-ю больницу, где обнаружили некоторые повреждения".

"При этом он явно не представляет никакой общественной опасности", - подчеркнул Соловьев.

В свою очередь председатель Союза журналистов Москвы, глава комиссии Совета при президенте по правам человека Павел Гусев также считает, что в том, что Голунова не арестовали, есть заслуга гражданского общества.

"Я считаю, что это прежде всего большая победа и представителей всех средств массовой информации, которые были шокированы всем этим делом и беспрецедентной совершенно позицией ряда полицейских структур. Мне кажется, что сегодня мы, наше журналистское сообщество, почувствовали единения и общую силу - это очень важно для всех нас", - сказал Гусев.

Тем не менее, добавил он, в этом деле "еще есть много моментов, над которыми надо очень хорошо задуматься".

"И я думаю, что и в Союзе журналистов, и в Совете по правам человека этот случай станет предметом изучения для будущих коллизий в журналистском сообществе", - сказал он.

Гусев подчеркнул, что и комиссия Совета по правам человека по защите свободы слова, и Союз журналистов Москвы будет держать дело Голунова на контроле.

Как сообщалось, Никулинский суд Москвы в субботу принял решение отказать полицейскому следствию в аресте Голунова, отправив вместо это этого журналиста под домашний арест до 7 августа.