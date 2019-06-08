Двое украинских военных погибли при нарушении в ЛНР режима огня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Украинские военные два раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности самопровозглашенной Луганской Народной Республики, сообщает в субботу Луганский информационный центр со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Обстрелам подверглись районы села Нижнее Лозовое и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает, что за минувшие сутки ополченцы 28 раз нарушили режим прекращения огня, погибли два военнослужащих Вооруженных сил Украины, пятеро были ранены.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - говорится в сообщении на странице штаба в "Фейсбуке".

Отмечается, что обстрел велся из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

Также командование операции Объединенных сил опровергает распространенную информацию о запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению.

"Сообщаем украинскому обществу, что трагические события ночного боя 7 июня стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Командование ООС, "со всей полнотой ответственности, заявляет, что командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновение угрозы потери нашей территории".