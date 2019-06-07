ДНР сообщила о гибели за неделю трех местных военных

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Три человека погибли в Донбассе из-за обстрелов Вооруженных сил Украины за неделю, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарьи Морозовой.

"С 31 мая по 6 июня 2019 года на территории Донецкой народной республики погибли трое военнослужащих республики", - сказал он.

По его словам, за этот же период на территории ДНР ранения получили пятеро человек, из которых один военнослужащий и четверо гражданских лиц - две женщины и двое мужчин.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении обстановки в Донбассе, где в ночь на 7 июня под обстрелами погибли двое украинских военных и еще восемь были ранены.