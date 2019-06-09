Поиск
Важно
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа

КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона

КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона
Президент Молдавии Игорь Додон
Фото: Reuters

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона.

Такое решение КС принял в воскресенье утром по запросу группы депутатов от Демпартии.

Конституционный суд мотивировал свое решение тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС.

КС поручил действующему премьеру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента, обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать указ о роспуске нынешнего парламента и назначении даты досрочных выборов.

За последние два года КС уже пять раз временно отстранял президента от должности, когда он отказывался промульгировать (санкционировать) какие-либо законы или назначать министров.

Как сообщалось, 7 июня Конституционный суд Молдавии вынес решение, по которому президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов. Оно последовало через несколько минут после того, как Додон объявил, что правящую коалицию и новое правительство в стране создать не удалось.

В субботу Додон заявил, что не будет подписывать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

В этот же день парламент Молдавии назначил лидера правой оппозиции Майю Санду премьером страны. Сразу после утверждения правительства Додон привел к присяге членов нового кабинета министров. Заседание парламента было созвано 8 июня вопреки принятому решению Конституционного суда о его роспуске.

Молдавия Игорь Додон Павел Филип

Новости по теме

Новости

Премьер Молдавии в качестве и.о. президента распустил парламент

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 июня

Беспилотники йеменских повстанцев-хуситов атаковали саудовский аэропорт

В автоаварии с автобусом в Нигерии погибли почти 20 человек

Пекин предупредил мировые компании об угрозах следования торговой политике США

Президент Мексики предложил Трампу развивать дружеские отношения

Президент Мексики предложил Трампу развивать дружеские отношения

Президент Албании заявил об отмене муниципальных выборов

В Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы

В Южной Осетии в воскресенье пройдут парламентские выборы

Пекин предостерег Microsoft и Dell от отказа продавать технологии Китаю

Пекин предостерег Microsoft и Dell от отказа продавать технологии Китаю
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');