Затонувший в Будапеште прогулочный катер поднимут во вторник

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Венгрии готовятся к подъему затонувшего прогулочного катера, в результате крушения которого погибло 19 человек и еще девять числятся пропавшими без вести.

"Операции по подъему "Русалки" (the Hableany) из реки под мостом Маргит в центре Будапешта начнутся около 6:30 по местному времени (7:30 по Москве)", - сообщила журналистам группа быстрого реагирования, отправленная на место из Южной Кореи.

Отмечается, что подготовка к работам была завершена в понедельник вечером.

На проведение операции по подъему судна потребуется около четырех часов.

После того, как катер достанут из реки, поиски пропавших жертв крушения продолжатся, сообщила представитель посольства Южной Кореи в Венгрии.

Прогулочный катер "Русалка" затонул 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии после столкновения с теплоходом Viking Sygin. На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек удалось спасти.