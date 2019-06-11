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Зеленский предложил Раде уволить генпрокурора Украины

В конце мая Юрий Луценко говорил, что сам подавать в отставку не планирует

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Юрия Луценко с поста генпрокурора Украины. Скоро этот документ поступит в Верховную раду, сказал на брифинге замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

О подготовке такого представления пресс-служба администрации объявила 30 мая. В тот день Зеленский внес в Раду представления об увольнении глав МИД, Минобороны и Службы безопасности Украины Павла Климкина, Степана Полторака и Василия Грицака. Все эти три чиновника ранее подавали заявления об отставке. Рада отказалась утвердить их уход с должностей.

После инаугурации Зеленского Луценко заявил в интервью Liga.net, что в отставку не собирается, пока его не уволит парламент, но "прогибать позвоночник" ради должности не будет. Генпрокуратурой Украины он руководит с мая 2016 года.

Владимир Зеленский ГПУ Украина Юрий Луценко

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