Главой Службы внешней разведки Украины стал сторонник Юлии Тимошенко

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Главой Службы внешней разведки стал Владислав Бухарев, который был народным депутатом из фракции "Батькивщина" (лидер Юлия Тимошенко).

О назначении сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник в Киеве.

Также он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях, пояснив, что они "отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой".

Он уточнил, что Зеленский подписал указы об увольнении начальников Управлений СБУ в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозули, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука.