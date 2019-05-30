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Эрдоган и Путин договорились встретиться во время саммита G20 в Осаке

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в телефонном разговоре в четверг договорились о проведении переговоров "на полях" саммита G20 в Японии в июне, передает агентство "Анадолу".

"В ходе телефонного разговора с Путиным Эрдоган отметил, что двусторонние отношения развиваются в позитивном русле. Лидеры условились оценить результаты совместных усилий во время встречи на полях саммита G20 в Японии", - сообщает агентство.

Кроме этого, лидеры двух государств обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

"В ходе переговоров с Путиным Эрдоган подчеркнул необходимость незамедлительного обеспечения режима прекращения огня в Идлибе и фокусирования усилий на процессе политического урегулирования", - отмечает "Анадолу".

Турецкий президент также подчеркнул важность предотвращения миграции к границам Турции жителей Идлиба, спасающихся от ударов сирийской арабской армии.

Пресс-служба Кремля в четверг сообщила, что Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре в четверг усиление совместной работы по стабилизации ситуации в сирийской провинции Идлиб.

"Затронут также ряд двусторонних тем, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере", - отметили в пресс-службе.

Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин G20 Япония

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