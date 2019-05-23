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Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным

Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA\ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.

"Рекс Тиллерсон - тупой как бревно, некомпетентный и совершенно не подходящий для поста госсекретаря - выдумал историю (он уже уволен) о том, что я якобы не был готов к встрече с Владимиром Путиным в Гамбурге. Не думаю, что Путин с этим согласится. Посмотрите, что делают США!" - написал Трамп в твиттере.

Ранее Тиллерсон, который занимал пост госсекретаря с 1 февраля 2017 года по 31 марта 2018 года, ранее заявил комитету Палаты представителей по иностранным делам, что Трамп был хуже готов к встрече по сравнению с российским коллегой, что дало преимущество делегации РФ.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в Гамбурге в июле 2017 года. Тогда сообщалось, что на встрече, которая планировалась как короткая беседа, но превратилась в двухчасовые переговоры, стороны обсудили Украину, Сирию, некоторые двусторонние вопросы, а также борьбу с терроризмом и кибербезопасность.

Срок полномочий Тиллерсона на посту госсекретаря истек 31 марта. 26 апреля сенаторы утвердили на этой должности Майкла Помпео.

США Дональд Трамп

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