В МИД Сербии заявили о готовности принять саммит России и США

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сербия готова провести на своей территории саммит РФ и США, заявил газете "Известия" первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Мы это уже предлагали два года назад, предложим и вновь. Думаю, что это идеальное решение. Белград всегда являлся местом встреч для различных политических сил. Поэтому мы готовы организовать такого рода переговоры", - сказал изданию Дачич.

По его словам, Белград намерен выступить с такой инициативой, поскольку Сербия может стать мостом для налаживания отношений между Россией и Западом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил "Известиям", что "пока о встрече никто не говорит". В Государственном департаменте США не смогли предоставить изданию оперативный комментарий по этой теме.