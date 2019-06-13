Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор

Фото: Интерпресс/ТАСС, Алексей Смышляев

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект д оклада Госсовета по экологии президенту.

С соответствующим предложением выступил возглавляющий рабочую группу по подготовке доклада губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, это позволит исключить возможность дальнейшего отравления земли, занятой отработанным мусорным полигоном. Одна из идей - создание специального счета или фонда, где будут копиться средства на будущую рекультивацию с начала работы полигона.

В пресс-службе Никитина отметили, что в каждом регионе будет своя экономика данной идеи, а часть средств должна субсидироваться государством.

Минстрой, Минприроды и ФАС не предоставили "Известиям" позицию по этому вопросу.

"Мусорная реформа"

С 1 января в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Регионы с 1 января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов от мусорного бака до специального полигона. При этом Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить "мусорную реформу" до 1 января 2022 года.