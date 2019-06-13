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Минздрав одобрил законопроект о продаже спиртного в отдельных магазинах

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения РФ одобрило законопроект Государственной думы о продаже алкоголя и табачных изделий в специализированных магазинах, сообщает в четверг газета "Известия".

В министерстве, отмечает газета со ссылкой на источник в ведомстве, считают, что меры по ограничению продажи этих продуктов позволят снизить их потребление.

В Федеральной антимонопольной службе не поддержали законопроект, так как он чинит дополнительные препятствия для добросовестных участников рынка. Также это может привести к закрытию многих торговых точек или их переориентированием на торговлю лишь алкоголем и табачными изделиями.

В Минэкономразвития разделяют данную позицию и добавляют, что мелкие населенные пункты рискуют остаться без розничных алкогольных и табачных магазинов.

В министерстве финансов, комментируя законопроект, назвали уже имеющиеся меры по ограничению продажи подобной продукции достаточными.

По данным "Известий", сейчас в России существует около 250 тысяч точек, где можно приобрести алкоголь.

Минздрав Госдума

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