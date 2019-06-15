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Конституционный суд Молдавии за пять минут отменил все свои решения

Конституционный суд Молдавии за пять минут отменил все свои решения
Здание Конституционного суда Молдавии во время протеста Демократической партии против нового правительства
Фото: Reuters

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии на чрезвычайном заседании в субботу, продолжавшемся не более пяти минут, отменил все свои решения, которые привели к двоевластию и непризнанию нового правительства.

"В связи с тем, что Конституционный суд подвергся давлению и не был свободен в принятии своих решений, руководствуясь положениями Кодекса конституционной юрисдикции, Конституционный суд постановил отменить все свои решения, принятые в период 7-9 июня 2019 года", - сказал председатель суда Михай Поалелунжь.

Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Накануне вечером власть в Молдавии полностью перешла к новому правительству во главе с лидером правого блока ACUM Майей Санду.

В субботу состоялось первое заседание правительства, после этого премьер и президент Игорь Додон представили в министерствах новых министров.

Как сообщалось, 14 июня правительство Молдавии, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку.

Тем самым, вопрос о двоевластии в Молдавии был решен в пользу нового правительства, созданного в субботу, 8 июня, Партией социалистов и правым блоком ACUM.

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией, в пятницу вечером покинули страну.

В субботу в Демпартии Молдавии сообщили, что ее лидер - олигарх Владимир Плахотнюк - покинул страну и отправился к семье в Швейцарию. Однако, как отметили в партии, Плахотнюк выехал лишь на несколько дней.

Молдавия

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