Конституционный суд Молдавии за пять минут отменил все свои решения

Здание Конституционного суда Молдавии во время протеста Демократической партии против нового правительства

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии на чрезвычайном заседании в субботу, продолжавшемся не более пяти минут, отменил все свои решения, которые привели к двоевластию и непризнанию нового правительства.

"В связи с тем, что Конституционный суд подвергся давлению и не был свободен в принятии своих решений, руководствуясь положениями Кодекса конституционной юрисдикции, Конституционный суд постановил отменить все свои решения, принятые в период 7-9 июня 2019 года", - сказал председатель суда Михай Поалелунжь.

Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Накануне вечером власть в Молдавии полностью перешла к новому правительству во главе с лидером правого блока ACUM Майей Санду.

В субботу состоялось первое заседание правительства, после этого премьер и президент Игорь Додон представили в министерствах новых министров.

Как сообщалось, 14 июня правительство Молдавии, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку.

Тем самым, вопрос о двоевластии в Молдавии был решен в пользу нового правительства, созданного в субботу, 8 июня, Партией социалистов и правым блоком ACUM.

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией, в пятницу вечером покинули страну.

В субботу в Демпартии Молдавии сообщили, что ее лидер - олигарх Владимир Плахотнюк - покинул страну и отправился к семье в Швейцарию. Однако, как отметили в партии, Плахотнюк выехал лишь на несколько дней.