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Что случилось этой ночью: понедельник, 17 июня

Имена предполагаемых убийц главы ДНР, протесты в Гонконге

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Спецслужбы ДНР установили личности организаторов убийства Захарченко. Представитель спецслужб назвал имена всех подозреваемых. Захарченко погиб при взрыве в кафе в прошлом году.

– Глава Дагестана госпитализирован в Москве. Владимиру Васильеву диагностировали воспаление легких. Сроки его выздоровления пока неизвестны.

– Военные следователи установили причину аварии КАМАЗа, перевозившего комплекс "Панцирь-С" во Владивостоке. Грузовик опрокинулся из-за недостатков дорожного полотна. Крепление левой рессоры сломалось после попадания в яму.

– Миллионные протесты прошли в Гонконге. Жители города требуют отмены договора об экстрадиции в Китай. Часть из них планирует бастовать в понедельник.

– Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги в падении на финише. Российский спортсмен опередил конкурента в конце дистанции. Он также установил рекорд сезона.

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