Грузовик, перевозивший комплекс "Пацирь-С", перевернулся из-за ямы на дороге

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Военные следователи установили, что причиной аварии с участием КАМАЗа с военной техникой, произошедшей в марте во Владивостоке, стали недостатки дорожного полотна.

"По экспертному заключению, причиной потери водителем управления явилось повреждение крепления левой рессоры переднего моста автомобиля, которое произошло в результате наезда на яму, расположенную по ходу движения автомобиля на проезжей части", - говорится в сообщении Военного следственного управления по Тихоокеанскому флоту.

Следователи не усмотрели состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 350 УК РФ (нарушение правил вождения и эксплуатации машин), в действиях водителя автомобиля, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

При этом материалы процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности) направлены в территориальные следственные органы для правовой оценки действий чиновников управления дорог и благоустройства Владивостока.

Как сообщалось, 11 марта на трассе Седанка - Патрокл во Владивостоке опрокинулся КАМАЗ, перевозивший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Люди в аварии не пострадали.