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В Кремле увидели признаки кибервойны в возможных кибератаках США на РФ

В Кремле увидели признаки кибервойны в возможных кибератаках США на РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: ТАСС, Метцель Михаил

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Москве усматривают признаки кибервойны в отношении РФ в случае, если государственные структуры США проводят хакерские атаки на российские энергосистемы, не информируя президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя публикацию в американской газете The New York Times, Песков напомнил, что Трамп "категорическим образом" опроверг данные издания. "Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал к международному сотрудничеству для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности. "К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никак не откликнулись", - сказал Песков.

Он добавил, что стратегические области российской экономики "неоднократно подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа", а соответствующие ведомства, по его словам, "ведут с этим борьбу".

Ранее The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних представителей правительства США сообщила, что Вашингтон якобы внедрил вредоносные программы в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны. По словам источников издания, это происходило, по меньшей мере, с 2012 года.

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждение New York Times.

США РФ The New York Times

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