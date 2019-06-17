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В Минэнерго РФ не увидели угрозы для страны из-за публикаций СМИ об атаках из США

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские энергокомпании самостоятельно обеспечивают защиту своих информационных ресурсов от атак извне, сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго РФ.

"Информации об атаках на объекты энергетики в Минэнерго от компаний не поступало", - заявили в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в New York Times.

Ранее газета со ссылкой на неназванных нынешних и бывших представителей американской администрации сообщила об активизации попыток США по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны.

"Защита государственных информационных ресурсов обеспечивается компетентными органами. Большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты. У российских электросетей высокий уровень защиты", - заявили в Минэнерго.

"Хотим отметить, что для ликвидации подобных рисков ведётся планомерная успешная работа по применению российских технологий и оборудования", - сказали в ведомстве.

Минэнерго США

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