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В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Полиция исключает версию суицида

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Полиция Каталонии расследует дело о смерти российской девочки в возрасте 13 лет, тело которой было обнаружено в городе Матаро, сообщает в понедельник сайт канала TeleCinco.

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

По данным телеканала, мать несколько дней назад уехала в Россию. Женщина не могла связаться с детьми около 30 часов, после чего попросила друзей их проведать. Они и обнаружили тело девочки. Характер ранений на ее теле исключает возможность суицида.

Брата погибшей дома не было, в настоящее время его разыскивает полиция. Соседи заявили, что не видели его уже несколько дней.

Испания Каталония Россия

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