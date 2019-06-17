Поиск

Вскрытие показало, что обнаруженная мертвой в Испании девочка из России была убита

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вскрытие показало, что обнаруженная мертвой в испанском городе Матаро девочка из России была убита, сообщает в понедельник газета La Vanguardia.

Ранее следствие исключило возможность суицида из-за характера ранений.

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

По данным телеканала, мать несколько дней назад уехала в Россию. Женщина не могла связаться с детьми около 30 часов, после чего попросила друзей их проведать. Они и обнаружили тело девочки.

Испания Каталония Россия

Новости по теме

Новости

Семья Фриды Кало опровергла существование записи ее голоса

У вокалиста Megadeth обнаружили рак горла

У вокалиста Megadeth обнаружили рак горла

Что произошло за день: понедельник, 17 июня

В Египте сообщили о смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси

В Египте сообщили о смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Airbus анонсировал создание сверхдальнего самолета A321XLR

Airbus анонсировал создание сверхдальнего самолета A321XLR

В Кремле увидели признаки кибервойны в возможных кибератаках США на РФ

В Кремле увидели признаки кибервойны в возможных кибератаках США на РФ

Индийский фокусник пропал в реке, пытаясь повторить трюк Гудини

Huawei оценила потерянную выручку из-за американских санкций в $30 млрд

Huawei оценила потерянную выручку из-за американских санкций в $30 млрд

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');