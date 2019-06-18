"Известия" узнали об изменениях в закон об аварийном жилье

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ до конца июня планирует внести в Госдуму законопроект об изменении механизмов переселения граждан из аварийного жилья, сообщает во вторник газета "Известия".

По данным газеты, в проекте разделят понятия "ветхое жилье" и "аварийное жилье" - первое не создает угрозу жизни жителям и продолжит участвовать в программе капремонта. Кроме того, ветхие дома будут получать господдержку: не только жители, но и инвесторы. Для ветхого жилья будут создаваться краткосрочные планы работ.

Кроме того, законопроект позволит направлять средства и на приобретение жилья и на возмещение процентов по ипотечным кредитам для жителей.

Сейчас, отмечает газета, документ находится "в высокой степени готовности". Ожидается, что в конце июня работа над ним завершена, и законопроект будет внесен в Госдуму.

По данным "Известий", к 2024 году 531 тыс. россиян переселятся из 9,54 млн кв.м. непригодного для жизни жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Минстрой сообщал, что 15,3 млн кв.м. жилья являются аварийными, однако некоторые эксперты несогласны с оценкой.