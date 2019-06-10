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В Тегеране заявили, что не запрашивали у Москвы С-400

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Иран заявляет, что не собирался закупать у Москвы зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее об этом же заявили в Москве, подчеркнув, что Россия продолжает сотрудничество с Тегераном в рамках обслуживания ранее поставленных комплексов С-300.

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Россия поставляла в Иран ЗРС С-300 в 2016 году.

В конце мая этого года Bloomberg сообщило, что Россия отказала Ирану в поставках С-400. По данным агентства, такое решение было связано с обеспокоенностью тем, что оно спровоцирует еще большую напряженность на Ближнем Востоке. В Москве эти заявления опровергли.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Иран С-400

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