Прокурор Нидерландов предположил, что суд по "делу МН17" продлится год

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке высказал мнение, что судебный процесс над четверыми подозреваемыми в крушении рейса МН17 займет около года.

Отвечая в среду на пресс-конференции на соответствующий вопрос, Вестербеке сказал: "Это зависит от того, будет или нет присутствовать подозреваемый. Если его не будет, будет адвокат, который будет говорить от его имени. Также это будет зависеть от количества вопросов от прокурора. Поэтому всегда сложно прогнозировать конечный срок. Мы думаем, что это займет около года, может быть, дольше, может быть, меньше, хотя я не думаю, что процесс будет короче".

Он также не исключил, что со временем подозреваемых в деле будет больше.

В частности, по его словам, следствие хочет установить команду, которая обслуживала установку ЗРК "Бук". "Нам известно, что это четыре человека, это тоже небольшая группа людей. Конечно, есть другие, с другой ответственностью, но сейчас сложно сказать, сколько конкретно людей будет установлено и будет ли достаточно доказательств, чтобы включить этих людей (в расследование). Конечно, это не сотня, наши подсчеты говорят, что это меньшая группа людей, но сейчас это определить сложно", - пояснил Вестербеке.

Комментируя отсутствие среди подозреваемых действующих военных, прокурор заявил: "На данный момент у нас нет достаточно доказательств, чтобы сделать шаги по направлению к этим людям". "Сейчас у нас есть информация и доказательства, которые позволяют предпринять шаги в отношении четырех людей, которые указаны. В отношении других - мы еще не на этой стадии", - добавил прокурор.

Вестербеке назвал важным шагом обнародование имен четырех подозреваемых в расследовании трагедии рейса МН17. "Несколько лет назад, когда мы начали это расследование, было много тех, кто говорил, что вы его можете начать, но вы его не закончите. Потом, два года назад, мы сделали презентацию и обнародовали установленные факты, и тогда было много тех, кто думал, что мы не сможем установить, кто причастен к этому. Но сейчас мы делаем шаги в уголовном преследовании людей, которые причастны к трагедии МН17", - сказал Вестербеке.

Прокурор вновь заявил, что "следствие установило участие Российской Федерации - речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установку, которая была использована". "У нас есть все материалы, которые это подтверждает. РФ же ничего не предоставила в этом отношении, и это - пощечина всем родным жертв", - утверждал прокурор, призвав РФ к сотрудничеству.

Ранее в среду совместная следственная группа (ССГ) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к крушению рейса МН17 на востоке Украины пять лет назад. Ими были названы граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинский гражданин Леонид Харченко.

"Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.