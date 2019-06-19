МИД назвал голословными выводы о причастности военных РФ к "делу MH17"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Обвинения со стороны Совместной следственной группой (ССГ) в причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского "Боинга" МН17 в 2014 году являются голословными, говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве пообещали содействовать следствию, чтобы установить истинную причину катастрофы.

"Заявления, озвученные Совместной следственной группой (ССГ) в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Боинга МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления", - заявили в российском МИДе, отметив, что "голословные обвинения" направлены на "дискредитацию РФ в глазах международной общественности".

В министерстве добавили, что ССГ не продемонстрировала ни одного конкретного доказательства своих "неправомерных заявлений", а выводы ее основаны на "сомнительных источниках информации". "При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются", - говорится в заявлении МИДа.

Также в ведомстве отвергли утверждение Нидерландов о том, что Россия отказывается полноценно сотрудничать со следователями, заявив, что Россия активно взаимодействовала с Нидерландами и предоставляла всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17. "В рамках этой работы российскими профильными ведомствами был проделан колоссальный объем беспрецедентных работ: от рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном "Алмаз-Антей" до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский "Боинг", а также высокоточных экспертиз, доказывающих сфальфисицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ", - напомнили в МИДе.

В ведомстве также указали на тот факт, что международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, сделав при этом Украину полноправным членом группы и "предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства".

"Все это подтверждает высказанные нами ранее опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса", - говорится в заявлении.

Сегодня, 19 июня Совместная следственная группа назвала четырех фигурантов дела о крушении "Боинга-777": украинца Леонида Харченко и россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова. Следователи назвали их ответственными за авиакатастрофу и объявили об их уголовном преследовании. Кроме того, в ССГ заявили, что у России есть вся информация об обстоятельствах крушения рейса MH17, но она отказывается помогать следствию.

Крушение "Боинга-777" в Донецкой области

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

13 октября 2015 года комиссия Совбеза Нидерландов заявила, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия признали результаты расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ). В нее входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В докладе ССГ в прошлом году утверждалось, что сбившая "Боинг" ракета могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском.

В декабре прошлого года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд или организацию.

В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В частности, в сентябре 2018 года Минобороны РФ заявило, что сбившая МН-17 ракета была произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена в войсковую часть Украинской ССР, после чего в Россию уже не возвращалась.