Малайзия не сочла нужным обсуждать с РФ выводы следствия по "делу МH17"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Отдельно обсуждать с российскими властями выводы международного следствия по крушению рейса MH17 пока нет необходимости, считает посол Малайзии в РФ Мат Брис Бин Якуб.

"Почему мы должны это делать? Мы не видели еще никаких документов", - ответил посол в среду "Интерфаксу" на полях конференции в Уфе.

Он добавил, что расследование проводили технические специалисты. По словам посла, чтобы обсуждать итоги этого расследования, малайзийская сторона сначала должна ознакомиться с итоговым документом Совместной следственной группы и посмотреть подтверждения.

Ранее в мае премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты".

Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты, и того, где она была произведена. По его мнению, это не означает, что самолет сбила именно Россия.

19 июня Совместная следственная группа назвала четырех фигурантов дела о крушении "Боинга": Леонида Харченко, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова. Следователи заявили, что считают их ответственными за авиакатастрофу и начинают их уголовное преследование. Кроме того, в ССГ заявили, что у России есть вся информация об обстоятельствах крушения пассажирского "Боинга" рейса MH17 под Донецком, но она отказывается помогать следствию.

Крушение "Боинга-777" в Донецкой области

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

13 октября 2015 года комиссия Совбеза Нидерландов заявила, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия признали результаты расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ). В нее входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В докладе ССГ в прошлом году утверждалось, что сбившая "Боинг" ракета могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском.

Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В декабре прошлого года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд. "Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов - ИФ) будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации", - отметил Блок.

В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В сентябре 2018 года Минобороны РФ заявило, что сбившая МН-17 ракета была произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена в войсковую часть Украинской ССР, после чего в Россию уже не возвращалась.