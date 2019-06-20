Президент Грузии осудила призывы Саакашвили к полиции Тбилиси

Бывший президент Грузии, принявший украинское гражданство, призвал полицейских не подчиняться действующей власти

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Находящаяся в Минске с визитом президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила сделанные в четверг экс-президентом Михаилом Саакашвили, гражданином Украины, призывы к грузинской полиции не подчиняться приказам нынешних властей.

"Полностью неприемлемо, чтобы из-за рубежа гражданин другой страны призывал полицию к неподчинению", – сказано в распространенном в ночь на пятницу заявлении Зурабишвили. Президент считает, что государство должно обеспечить порядок и отреагировать на все нарушения.

По мнению Зурабишвили, "деструктивные" оппозиционные силы, провоцирующие насилие, выполняют "план Москвы".

Ранее грузинские СМИ сообщили, что Саакашвили обратился к полиции Грузии с призывом не подчиняться и . "Призываю созданную мною грузинскую полицию не подчиняться Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта" - Бидзина Иванишвили) и перейти на сторону народа", - заявил Саакашвили в видеообращении из Украины.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси участники митинга с требованием отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе пытаются ворваться в здание высшего законодательного органа Грузии. Полиция пытается сдержать митингующих. В результате попыток прорваться пострадали несколько десятков человек с обеих сторон. Полицейские применили слезоточивый газ.

Ряд оппозиционных партий в четверг призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили. По мнению некоторых грузинских СМИ, Гаврилов воевал против Грузии на стороне Абхазии.

Гаврилов в интервью "Коммерсанту" рассказал, что занял место спикера по приглашению грузинской стороны как председатель Ассамблеи. Он опроверг сообщения о своей причастности к военным столкновениям на территории Грузии и заявил, что не бывал в Абхазии после объявления независимости.

На митинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе.

По его словам, организаторы митинга приняли решение добавить также требование отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Между тем, по сообщениям СМИ, находящийся в Баку с визитом председатель парламента заявил, что не намерен покидать свой пост.