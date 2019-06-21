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Полиция оттеснила митингующих от здания парламента Грузии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Грузинский спецназ очистил территорию от протестующих перед зданием парламента в Тбилиси и продолжает продвигаться вперед в направлении гостиницы Radisson, где находятся более 100 участников акции протеста.

Как передает корреспондент "Интерфакса", впереди спецназа идут полицейские и задерживают участников акции. На проспекте Руставели много машин скорой помощи. Врачи оказывают медицинскую помощь раненым гражданам.

Несмотря на натиск спецназа, протестующие не расходятся, передает корреспондент агентства с места событий.

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