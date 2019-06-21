Полиция Тбилиси оттеснила людей с прилегающих к парламенту территорий

В результате разгона пострадали несколько десятков человек

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Полиция оттеснила протестующих с территории, прилегающей к зданию парламента, и продолжила расчищать проспект Руставели, применяя специальные средства, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Полиция периодически применяет против митингующих слезоточивый газ, акустические пушки, водометы. В свою очередь митингующие бросают в полицию различные предметы, а также в сторону сотрудников спецназа были выпущены предположительно фейерверки. Ситуация продолжает оставаться напряженной.

По последним данным, пострадали несколько десятков человек с обеих сторон. Три человека находятся в клинике, им делают операцию.

По сообщению телеканала "Рустави 2", протестующие начали сооружать баррикады из стоящих в ближайшем парке столов, стульев и мусорных баков. Часть из них вооружена дубинками. Люди скандируют антироссийские лозунги с требованием прекратить оккупацию Абхазии и Цхинвальского района (Южной Осетии - ИФ).

В четверг вечером участники митинга с требованием отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе пытались ворваться в здание высшего законодательного органа Грузии. Поводом для протестов стало председательство российского депутата на заседании Межпарламентской Ассамблеи православия на заседании в здании грузинского парламента.