Пострадавший при беспорядках в Тбилиси тележурналист лишился глаза

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в ходе разгона митинга на проспекте Руставели в Тбилиси потерял глаз, мужчине в лицо попала предположительно резиновая пуля, сообщили в пятницу грузинские СМИ.

Пострадавший является сотрудником одной из телекомпаний.

Ранее грузинский Первый канал сообщал о четырех пострадавших своих сотрудниках. Также о пострадавших сотрудниках сообщили телекомпания "Рустави-2" и грузинское информационное агентство "Интерпрессньюс".

Обстановка на проспекте Руставели в Тбилиси остается напряженной. Полиция периодически использует слезоточивый газ, резиновые пули, водометы, акустические пушки. В свою очередь митингующие забрасывают полицейских различными предметами, а также запускают в их направлении фейерверки. В результате разгона пострадали несколько десятков человек.