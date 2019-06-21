Митингующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Митингующие на проспекте Руставели в Тбилиси в пятницу ночью ворвались в один из офисов правящей партии "Грузинская мечта" и устроили там погром, сообщил грузинский Первый канал.

По данным телеканала, участники акции сожгли обнаруженные ими в офисе партийные флаги "Грузинской мечты". Также телеканал сообщил о том, что митингующие ломают стекла автомобилей, припаркованных на проспекте и скамейки.

Между тем полиция продолжает вытеснять участников митинга с территории проспекта. Полицейские используют спецсредства, периодически задерживают участников акции. СМИ отмечают, что на данный момент действия митингующих приняли неуправляемый характер, лидеров оппозиции на проспекте Руставели нет.