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Митингующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Митингующие на проспекте Руставели в Тбилиси в пятницу ночью ворвались в один из офисов правящей партии "Грузинская мечта" и устроили там погром, сообщил грузинский Первый канал.

По данным телеканала, участники акции сожгли обнаруженные ими в офисе партийные флаги "Грузинской мечты". Также телеканал сообщил о том, что митингующие ломают стекла автомобилей, припаркованных на проспекте и скамейки.

Между тем полиция продолжает вытеснять участников митинга с территории проспекта. Полицейские используют спецсредства, периодически задерживают участников акции. СМИ отмечают, что на данный момент действия митингующих приняли неуправляемый характер, лидеров оппозиции на проспекте Руставели нет.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

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Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакатыУчастник митинга позирует на ступенях парламента перед полицейским оцеплениемУчастник протестов бросает дымовую шашку в полицейское оцепление у здания парламентаМитингующие укрываются от дымовых гранат щитом, вырванным у полицейскогоПолиция разгоняет людей с помощью водометаРаненный в голову мужчина недоволен действиями полицииПротестующий на проспекте Руставели в противогазе, с дубиной и полицейским щитом
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
Грузия Тбилиси Грузинская мечта

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