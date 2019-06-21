Протестующие в Тбилиси возводят баррикады у здания филармонии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Часть митингующих в центре Тбилиси начала сооружать баррикады недалеко от здания тбилисской филармонии. Люди перегородили улицу автобусом и мусорными баками, сообщили грузинские СМИ.

К утру пятницы полиция освободила центральный проспект Руставели от митингующих. Их оттеснили к площади Республики, где начались задержания. Лидеров оппозиции на месте событий нет.

На данный момент в центре грузинской столицы мобилизованы полицейские силы, перед зданием парламента городские службы приступили к очистке территории, передает корреспондент "Интерфакса".

В четверг вечером оппозиционные силы начали митинговать у здания парламента, делая попытки прорваться внутрь. Протестующие требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. В ночь на пятницу полиция начала разгонять митинг, применяя специальные средства. В результате столкновений с гражданами пострадали десятки человек с обеих сторон, в том числе журналисты.