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В Кремле назвали "русофобской провокацией" протесты в Грузии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Массовые акции протеста в Грузии являются русофобской провокацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение, требует крайнего осуждения", - считает он.

Также в Кремле выразили серьезную обеспокоенность агрессией в отношении россиян, поскольку Грузию регулярно посещает большое количество туристов из России.

Беспорядки в Тбилиси начались вечером 20 мая. Поводом для них стал тот факт, что российский депутат Сергей Гаврилов во время заседания Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле председателя парламента Грузии и говорил на русском языке. Протестующие потребовали отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В грузинских СМИ ранее появилась информация о том, что Гаврилов якобы участвовал в боевых действиях против Грузии на стороне Абхазии. Сам Гаврилов опроверг ее и сказал, что никогда не воевал в горячих точках и не был в Абхазии с момента объявления независимости.

Участники акции пытались штурмовать здание парламента, но были остановлены полицией. Спецназ применил акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих с проспекта Руставели. По последним данным, в ходе беспорядков пострадали 240 человек. В их числе протестующие, полицейские и журналисты, освещавшие события в столице Грузии.

Вечером 21 июня протестующие планируют снова выйти на улицы.

Тбилиси Грузия Дмитрий Песков РФ Кремль Сергей Гаврилов

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