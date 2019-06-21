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Спикер парламента Грузии Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси

Новым спикером станет лидер большинства в парламенте страны Арчил Талаквадзе

Спикер парламента Грузии Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси
Фото: Reuters

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - На политсовете правящей партии "Грузинская мечта" под руководством ее председателя Бидзины Иванишвили было принято решение об отставке с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе.

Парламентское большинство поддержит кандидатуру своего лидера Арчила Талаквадзе на посту председателя парламента, заявил журналистам один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"После отставки с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе мы не рассматриваем на этот пост другую кандидатуру", - сказал Мдинарадзе.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.

Кобахидзе, находившийся с визитом в Баку, заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП. Несмотря на это, оппозиция потребовала его отставки.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

В пятницу Кобахидзе в связи с событиями в Тбилиси прервал визит в Азербайджан и вернулся в Грузию.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

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Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакатыУчастник митинга позирует на ступенях парламента перед полицейским оцеплениемУчастник протестов бросает дымовую шашку в полицейское оцепление у здания парламентаМитингующие укрываются от дымовых гранат щитом, вырванным у полицейскогоПолиция разгоняет людей с помощью водометаРаненный в голову мужчина недоволен действиями полицииПротестующий на проспекте Руставели в противогазе, с дубиной и полицейским щитом
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
Грузия Ираклий Кобахидзе

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