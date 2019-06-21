Саакашвили вновь призвал своих сторонников в Грузии выйти на улицу и сменить власть

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили призывает всех своих сторонников в пятницу снова выйти на проспект Руставели в Тбилиси, чтобы покончить с правлением лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

"Сейчас все вопросы необходимо отложить в сторону, все, кто любит Грузию, в том числе все мои сторонники, должны выйти, чтобы убрать режим Иванишвили", - заявил Саакашвили в ходе видеотрансляции в соцсети.

По его словам, "недопустимо, чтобы средневековый феодал управлял страной, претендующей на то, чтобы быть частью Европы".

По его же словам, Иванишвили проводит политику России, которая принесла бедность и несчастья Грузии, которая когда-то была первой в мире страной-реформатором. "Этот человек разрушил грузинскую экономику, и миллионы грузин убежали из страны (...), а вчера он до конца насмеялся над нами и сравнял с землей", - сказал Саакашвили.

"Этот человек должен убраться и вернуть все, что украл у грузинского народа - миллиарды лари в течение последних лет", - заявил он.

"Сейчас Грузия - превыше всего, наше будущее, мы очень близки к смещению Иванишвили", - заключил бывший президент.

Протесты в Тбилиси

Ранее в четверг, когда в Тбилиси произошли беспорядки. Оппозиционные политики устроили акцию протеста против того, что президент Межпарламентской ассамблеи Православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии и говорил по-русски.

Саакашвили обратился к полиции Грузии с призывом не подчиняться приказам нынешних властей.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Лидеры оппозиции призвали своих сторонников вечером в пятницу вновь собраться на акцию протеста перед зданием парламента Грузии.

По мнению Гаврилова, в Грузии происходит "попытка госпереворота и захвата власти экстремистскими силами", которые связаны с Саакашвили и координируются из-за рубежа.

Саакашвили ранее несколько раз комментировал события в Тбилиси в фейсбуке. В видеообращении на русском языке он объяснил их как восстание против пророссийской политики режима Иванишвили и предрек скорое освобождение Грузии.