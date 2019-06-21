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Глава МВД Грузии назвал вынужденным применение силы при разгоне протестующих

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Полиция была вынуждена применить специальные средства в отношении протестующих в Тбилиси, поскольку по вине политиков мирный протест перерос в насилие и попытку штурма парламента, заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

По его словам, полиция во время протестов только оборонялась от групповых нападений. "К сожалению, ситуация обострилась так, что полиция, несмотря на то, что максимально использовала обязательство проявлять сдержанность, была вынуждена использовать специальные средства", - сказал он, отметив, что такого в Грузии не происходило уже десятилетия.

Глава МВД пообещал предоставить общественности посекундное описание событий 20 июня. "Конечно, строго будут наказаны все те люди, кто своими призывами, обдуманно или необдуманно устроил провокацию, столкнул полицию и граждан на таком уровне, что это приняло характер штурма", - добавил Гахария.

Кроме того министр пообещал покинуть свой пост, когда возникнет такая необходимость.

Отставка главы МВД Грузии была одним из требований протестующих. Также участники акции требовали увольнения спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Сегодня правящая партия Грузии отправила Кобахидзе в отставку.

Беспорядки в Тбилиси начались вечером 20 мая из-за того, что российский депутат Сергей Гаврилов во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле спикера парламента Грузии и говорил на русском языке. В грузинских СМИ ранее появилась информация о том, что Гаврилов якобы воевал против Грузии на стороне Абхазии. Сам депутат заявил, что никогда не воевал в горячих точках и не был в Абхазии с момента объявления независимости.

Участники акции пытались штурмовать здание парламента, но были остановлены полицией. Спецназ применил акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих с проспекта Руставели. Полиция задержала более 300 участников акции. Пострадали 240 человек. В их числе протестующие, полицейские и журналисты, освещавшие события в столице Грузии.

Вечером 21 июня грузинская оппозиция планирует снова выйти к зданию парламента.

Грузия Тбилиси Сергей Гаврилов Россия Георгий Гахария

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