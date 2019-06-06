Путин предложил США выбирать президентом человека, который заявит об этом на площади

Президент РФ Владимир Путин Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин признался, что не испытывает негативных эмоций по отношению к венесуэльскому оппозиционеру Хуану Гуайдо, но не считает нормальным способом, которым он попытался прийти к власти.

"Гуайдо, он симпатичный человек, я к нему нормально, абсолютно нейтрально отношусь", - сказал российский лидер.

"Но если мы в практику введем такой способ прихода к власти: человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед господом объявил себя главой государства. Это нормально или нет? Тогда же будет хаос во всем мире", - продолжил Путин.

"Давайте в Штатах будем таким образом выбирать президента или где угодно. В Великобритании премьер-министра будем избирать, во Франции президента так изберем. Что это будет?" - со смехом продолжил глава российского государства.

"Хочется спросить тех, кто это поддерживает: вы с ума сошли или нет? Вы понимаете, к чему это приведет? Какие-то правила должны быть или нет? Хоть чего-то надо придерживаться", - добавил Путин.

Говоря о разрешении венесуэльского кризиса, Путин заявил, что международное сообщество может создать условия для диалога, побудить и способствовать переговорам, но окончательное решение должно приниматься внутри страны.

"Кризис в Венесуэле должен быть решен венесуэльским народом. И находиться у власти господину Мадуро или не находиться, тоже должен решать народ Венесуэлы в ходе диалога, консультаций и взаимодействия между различными политическими силами", - сказал он в четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств.

"Насколько мне известно, президент Мадуро это и предлагает", - добавил Путин.