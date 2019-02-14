Помпео не подтвердил договоренность о допуске в КНДР инспекторов МАГАТЭ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео отказался подтвердить, что на переговорах с представителями Северной Кореи, проходивших на экспертном уровне, была достигнута договоренность, что Пхеньян допустит инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для проверки его ядерных объектов.

"Не могу, я не могу сегодня это подтвердить", - сказал дипломат в интервью телеканалу PBS в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ на эту тему.

Он отметил, что США "действительно надеется достичь прогресса, сделать значительные шаги в направлении денуклеаризации Корейского полуострова" на запланированной второй встрече президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое 27-28 февраля.

Ранее газета The Korea Times со ссылкой на южнокорейского чиновника, знакомого с ситуацией, сообщила, что Пхеньян готов принять инспекторов МАГАТЭ и сделать конкретные шаги в направлении ядерного разоружения.

"Участники переговоров по ядерным вопросам из США и Северной Кореи достигли предварительного соглашения, в соответствии с которым инспекторы МАГАТЭ будут иметь доступ к ядерным и ракетным полигонам на Севере для проверки их демонтажа", - приводит издание слова своего источника.

По его словам, проблемы, связанные с тем, как и когда планируется проводить инспекции, будут рассмотрены в ходе последующих переговоров на рабочем уровне.

"Северная Корея гарантирует безопасность инспекторов МАГАТЭ и их деятельности до завершения процесса проверки. Пхеньян будет выполнять свои обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН по сотрудничеству с МАГАТЭ и надлежащему решению нерешенных вопросов", - отметил источник.