Климкин назвал "ловушкой" ноту МИД РФ по украинским морякам

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин назвал "ловушкой" ноту МИД РФ по украинским морякам, арестованным после нарушения российской границы.

"Чтобы снять все вопросы, прошу вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая - российская ловушка, кстати довольно примитивная, вторая - наш ответ, которая разоблачает скрытые мотивы РФ", - написал Климкин в фейсбуке, сопроводив сообщение соответствующими документами дипломатической переписки.

Климкин добавил, что "ловушка была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны".

"К сожалению, похоже, что кто-то в офисе президента банально попался", - написал украинский министр.

Ранее в четверг Климкин в ответ на реакцию президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что он не видел ответа украинской стороны на ноту РФ, заявил, что у МИД были полномочия без согласования с президентом направлять ответ на ноту РФ относительно суда над украинскими моряками.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по Международному трибуналу", - сказал Климкин в комментарии интернет-изданию "Украинская правда".

По его словам, "дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело и по Международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно".

"И это наша позиция", - подчеркнул Климкин.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, которая не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.

Климкин подчеркивает, что направление такой ноты - в компетенции МИД Украины.

Президент Зеленский выразил возмущение тем, что из-за нежелания Верховной Рады голосовать за отставку министра иностранных дел Климкина и назначения за внесенную им кандидатуру на этот пост Вадима Пристайко он узнает информацию о важных шагах Украины на международной арене из Интернета. "Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков и о ноте-ответе, которую отправил МИД (Украины - ИФ)", - сказал Зеленский на брифинге.

Он отметил, что "в глаза не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины". "А это вопросы безопасности страны, жизни наших граждан. Это все является приоритетом любого президента, нравится он кому-то или нет", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие действия нынешнего главы МИД Климкина "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков".

"Мне непонятно, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от имени государства Украина, когда это является компетенцией президента. И хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины согласно Конституции Украины", - заявил он.

Зеленский указал, что хотел бы услышать от министерства иностранных дел публичное объяснение их действий.