Климкин проигнорировал Зеленского при ответе России по украинским морякам

Президент Украины узнал об ответной ноте своего МИДа из интернета

Павел Климкин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Зеленский утверждает, что действия главы МИД Украины Павла Климкина могут "поставить под угрозу" возвращение 24 моряков, задержанных РФ в Керченском проливе.

"Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета... Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков, и о ноте-ответе, которую отправил МИД (Украины - ИФ)", - сказал Зеленский на брифинге в администрации президента в четверг.

По его словам, он "в глаза не видел ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины".

"А это вопросы безопасности страны, жизни наших граждан. Это все является приоритетом любого президента, нравится он кому-то или нет", - напомнил Зеленский.

Ему непонятно: "почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от имени государства Украина, когда это является компетенцией президента". "Хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины согласно Конституции Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он потребовал от министерства иностранных дел "публичного объяснения своих действий".

Зеленский объяснил сложившуюся ситуацию "нежеланием Верховной Рады" голосовать за отставку министра иностранных дел Климкина и назначение на этот пост Вадима Пристайко.

Ответ Климкина

Министр иностранных дел Украины Климкин утверждает, что у МИД были полномочия без согласования с президентом направлять ответ на ноту РФ относительно суда над украинскими моряками.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по Международному трибуналу", - сказал Климкин в комментарии интернет-изданию "Украинская правда" в ответ на реакцию президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что он не видел ответа украинской стороны на ноту РФ.

По его словам, "дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело и по Международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно". "И это наша позиция", - подчеркнул Климкин.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, которая не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.

Климкин подчеркивает, что направление такой ноты - в компетенции МИД Украины.

Задержание украинских моряков

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении России, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД России - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

Международный трибунал ООН

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе.

МИД России 25 июня направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины ноты с первоначальной информацией относительно выполнения предписанных трибуналом временных мер, касающихся освобождения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (часть 3 статьи 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. Лефортовский суд Москвы 17 апреля продлил до конца июля сроки ареста всем 24 морякам. Срок предварительного расследования продлен до 25 августа.