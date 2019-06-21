Депутат Гаврилов назвал беспорядки в Тбилиси попыткой госпереворота, связанной с Саакашвили

Побывавшие на месте событий российские депутаты уверены, что протестующими управляют "откуда-то с Запада! Протестующих координируют "откуда-то с Запада", уверены депутаты, побывавшие в Грузии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Грузии происходит "очевидная попытка госпереворота и захвата власти экстремистскими силами", которые связаны с экс-президентом Михаилом Саакашвили и координируются из-за рубежа. Это в Думе заявил президент Межпарламентской ассамблеи Православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов и отметил, что это общее мнение МАП.

Беспорядки в Тбилиси начались вечером 20 мая. Оппозиционные политики устроили акцию протеста против того, что Гаврилов, приехавший в Грузию на заседание генассамблеи МАП, сидел в кресло спикера парламента Грузии и говорил по-русски. Протестующие попытались прорваться в здание парламента, полиция применила против них водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. По данным грузинского Минздрава, пострадали 240 человек. Оппозиция пообещала устроить вечером 21 мая новые протесты.

Делегация МАП вернулась в Москву. На брифинге в пятницу Гаврилов заявил, что протесты в связи с заседанием МАП были устроены "для создания антироссийской истерии, для дискредитации Грузии как православной страны".

Член делегации, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что действия протестующих координировали "откуда-то с Запада".

"Те депутаты, которые вначале ворвались в парламент, постоянно говорили по-английски по телефону, постоянно они докладывали кому-то, что там происходило. Акции, которые произошли и происходят, это спланированные акции, направленные, в том числе, и против нашей страны", - сказал Чепа.

Саакашвили несколько раз комментировал события в Тбилиси в фейсбуке. В видеообращении на русском языке он объяснил их как восстание против пророссийской политики режима Бидзины Иванишвили, и предрек скорое освобождении Грузии.

Межпарламентская ассамблея православия (МАП) была создана в 1993 г. по инициативе греческого парламента. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. Ее работой руководит президент, избираемый пленумом Генассамблеи. Сейчас эту должность занимает Гаврилов. 26-ая Генассамблея МАП должна была пройти в Тбилиси 19-22 июня. Грузинская оппозиция изначально требовала не впускать Гаврилова в страну, обвиняя его в поездке в Абхазию. Он это отрицал.

После беспорядков один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, протесты продолжатся до отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и главы Службы безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури.

Утром в пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили и Кобахидзе прервали визиты в Белоруссию и в Азербайджан и вернулись домой.