В Сеуле прошли демонстрации в связи с визитом Трампа

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Жители Сеула вышли на улицы столицы, часть из них выступала против визита президента США Дональда Трампа в страну, а другие приветствовали американского лидера, сообщает в субботу агентство Yonhap.

В частности, сторонники тесных взаимоотношений Южной Кореи и США собрались в центре Сеула, некоторые из них держали в руках баннеры с надписью "Спасибо, Америка".

В то же время протестная акция прошла на площади Кванхвамун в центральной части Сеула, ее участники резко выступают против визита Трампа в Южную Корею.

"Это угрожает миру на Корейском полуострове", - говорится в заявлении одной из групп протестующих. "Мы осуждаем Трампа за применение санкций против Северной Кореи и вмешательство в ее внутреннюю политику", - подчеркивается в заявлении.

По данным агентства, в митинге против Трампа приняли участие около 1,5 тыс. человек. Они прошли маршем от площади Кванхвамун до одной из станций метрополитена, призывая к отмене американских и международных санкций против КНДР.

Президент США Дональд Трамп в субботу прибыл в Южную Корею из Японии, где принимал участие в двухдневном саммите G20 в Осаке. В демилитаризованной зоне, возможно, состоится встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.