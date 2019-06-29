Жена Саакашвили возглавила марш оппозиции в Тбилиси

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Тбилиси проходит очередная акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария - "Марш свободы".

Как передает корреспондент "Интерфакса", в отличие от прежних дней, аполитичных молодых людей, начавших 21 июня эту акцию, в субботу мало, в разы больше членов бывшей партии власти "Единое национальное движение", мобилизовавших своих сторонников из регионов Грузии.

Около 3 тыс. "националов" собрались у здания филармонии и маршем направились к зданию парламента. Многие из них в руках держат флаги Грузии, Евросоюза, НАТО и Украины. К ним присоединилась колонна членов и сторонников оппозиционной партии "Европейская Грузия".

До сегодняшнего дня акцию у здания парламента проводили молодые люди, которые не допускали выступлений оппозиционных политиков. Именно они добились от властей отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и изменения избирательной системы. У них осталось одно требование - отставка главы МВД.

На этой неделе экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в соцсетях, что он и его сторонники поддерживают акцию в Тбилиси и готовы присоединиться к ним.

"Если на площади Свободы соберутся 100 тысяч человек, считайте, что власти уйдут, - заявил он. - Но все должно проходить мирно".

В "Марше свободы", который проходит по проспекту Руставели и направляется к площади Свободы, по мнению независимых наблюдателей, участвуют от 5 до 7 тысяч человек. В первых рядах идет супруга Саакашвили Сандра Руловс.

Пока акция проходит без эксцессов под наблюдением полиции.

Акции протеста в Тбилиси начались после силового разгона полицией в ночь на 21 июня митинга. В столкновениях пострадали 240 человек, среди них 80 полицейских. Разгон митинга начался после того, как лидеры партии Саакашвили призвали протестующих начать штурм парламента.