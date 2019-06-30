Силы Хафтара нанесли воздушный удар по ливийскому аэропорту Митига

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара нанесли воздушный удар по аэропорту Митига близ Триполи, чтобы поразить турецкий беспилотник, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как рассказалу телеканалу командующий ВВС Мухаммед Манфур, воздушный удар по турецкому беспилотнику Perkdar был "успешен на 100%". По его словам, самолет был готов к вылету для бомбардировок позиций ливийской армии.

Аэропорт - единственный действующий аэропорт в Ливии.

Конфликт в Ливии

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на Востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН и возглавляемым Файезом Сараджем.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся с переменным успехом в его пригородах.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в результате столкновений противоборствующих сил вблизи ливийской столицы погибли уже более 400 человек.