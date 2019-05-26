Маршал Хафтар пообещал продолжать бои за Триполи

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, ведущий военное наступление против признанного ООН правительства в Триполи, заявил, что он будет продолжать боевые действия, пока "ополченцы" в столице не сложат оружие.

"Конечно, целью является политическое решение (конфликта в стране - ИФ)", - сказал он в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche, опубликованному в воскресенье.

По его словам, "проблема в Триполи - проблема безопасности".

Хафтар предложил амнистию бойцам в Триполи, которые сложили оружие, заявив, что им будет разрешено "вернуться домой в целости и сохранности".

Он также подверг критике спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе, который ранее заявил, что это североафриканское государство за счет своих собственных средств "убивает себя".

"Саламе делает безответственные заявления. Он не был таким раньше, он изменился, - отметил Хафтар. - Из беспристрастного и честного посредника он стал предвзятым".

В прошлом месяце Хафтар оправдывал наступление на Триполи тем, что борется с "частными ополченцами и экстремистскими группировками", которые, по его словам, получают влияние в столице при премьер-министре страны Файезе Сарадже.

Конфликт в Ливии

Политический кризис в Ливии продолжается с 2011 года - после гибели Муаммара Каддафи.

Весной этого года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на Востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН и возглавляемым Сараджем.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся с переменным успехом в его пригородах.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в результате столкновений противоборствующих сил вблизи ливийской столицы погибли уже более 400 человек.