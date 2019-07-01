Нефтедобывающие Eni и Repsol вывели сотрудников из Ливии из-за гражданской войны

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ливия в настоящее время прокачивает 1,2-1,3 млн б/с нефти, но ситуация хрупкая, заявил председатель National Oil Corp Мустафа Саналла перед началом заседания ОПЕК в Вене, передает агентство Bloomberg.

Итальянская Eni и испанская Repsol уже прекратили операции в стране, а National Oil Corp все еще пытается сохранить добычу нефти на фоне гражданской войны и действий ополченцев, пишет издание.

В Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара находятся 95% нефтяных месторождений и морских экспортных терминалов Ливии. В стране с переменным успехом продолжаются бои между подразделениями ЛНА Хафтара и проправительственных войск.

Ливия была освобождена от обязательств по сокращению добычи нефти, как в рамках сделки ОПЕК+, действовавшей с 2017 года, так и новой сделки с 2019 года из-за политической ситуации в стране.