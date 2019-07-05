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Военные и оппозиция Судана договорились о создании временного правительства

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Переходный военный совет Судана и оппозиционное объединение "Силы за свободу и перемены" в ходе двухдневных переговоров договорились о создании временного гражданского правительства.

Военный переворот в Судане

Совместная властная структура получила название Суверенного совета. По данным телеканала Sky News Arabia, этот орган власти будет действовать три года. За это время предполагается провести прозрачное расследование эпизодов насилия и сформировать независимое правительство.

Один из участников переговоров от оппозиции Ибрагим аль-Амин заявил, что в Суверенный совет войдут по пять гражданских лиц и военнослужащих, а одиннадцатым членом совета будет гражданское лицом с военным прошлым.

В апреле военные в Судане совершили государственный переворот, сместив президента Омара аль-Башира и открыв против него уголовное дело. Сейчас над ним проходит суд. После переворота в стране начались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

Судан

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