Военные и оппозиция Судана договорились о создании временного правительства

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Переходный военный совет Судана и оппозиционное объединение "Силы за свободу и перемены" в ходе двухдневных переговоров договорились о создании временного гражданского правительства.

Совместная властная структура получила название Суверенного совета. По данным телеканала Sky News Arabia, этот орган власти будет действовать три года. За это время предполагается провести прозрачное расследование эпизодов насилия и сформировать независимое правительство.

Один из участников переговоров от оппозиции Ибрагим аль-Амин заявил, что в Суверенный совет войдут по пять гражданских лиц и военнослужащих, а одиннадцатым членом совета будет гражданское лицом с военным прошлым.

В апреле военные в Судане совершили государственный переворот, сместив президента Омара аль-Башира и открыв против него уголовное дело. Сейчас над ним проходит суд. После переворота в стране начались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.