Поиск

Демонстранты начали штурмовать Законодательный совет Гонконга

Демонстранты начали штурмовать Законодательный совет Гонконга
Фото: Reuters

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Демонстранты попытались прорваться в здание Законодательного совета Гонконга - законодательно органа этого специального административного района Китая, сообщает в понедельник The Guardian.

Полиция пытается препятствовать штурму здания, применяя против нарушителей порядка перцовый газ и дубинки. Силы полиции сосредоточены и в самом здании.

В миреМиллионные протесты прошли в ГонконгеМиллионные протесты прошли в ГонконгеЧитать подробнее

Массовые демонстрации возобновились в Гонконге в понедельник утром. Демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Гонконга Китаю Великобританией. 1 июля 1997 года Гонконг получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

В последние недели определенные силы в Гонконге устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений.

В связи массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.

Протесты в Гонконге против закона об экстрадиции

9
Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикадыЗаконодательное собрание Гонконга должно было рассмотреть вопрос о поправках к закону об экстрадиции в среду, 12 июня, однако на фоне акций протеста отложило заседание на неопределенный срокВласти Гонконга закрыли все правительственные офисы в центре города из-за беспорядковДля наведения порядка полиция использовала перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашкиБолее двадцати человек пострадали в результате столкновенийОрганизаторы протестов пообещали, что они не прекратятся до тех пор, пока власти не откажутся от рассмотрения закона об экстрадицииГлава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки и призвала к скорейшей нормализации жизни в городеВласти Гонконга опасаются повторения выступлений, в центре города работают усиленные патрули полицииНедовольство законопроектом 9 июня привело к крупнейшей политической демонстрации в Гонконге с момента его передачи Великобританией Китаю в 1997 году. В протестных выступлениях приняли участие до 1 млн человек.
Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикады
Гонконг

Новости по теме

Новости

Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре

Мощный взрыв произошел в дипломатическом районе Кабула

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июля

Финляндии на полгода перешло председательство в Совете ЕС

Помпео рассчитывает на возобновление переговоров с КНДР в июле текущего года

Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций

Четыре человека погибли при ударе израильских ВВС по окрестностям Дамаска

Четыре человека погибли при ударе израильских ВВС по окрестностям Дамаска

Эрдоган сообщил, что российские С-400 будут поставлены в течение 10 дней

Повысился тариф в системе взимания платы с грузовиков "Платон"

SANA сообщило о ракетном ударе по Дамаску

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');