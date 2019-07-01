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Протестующие в Гонконге прорвались в законодательное собрание

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Участники акций протеста в Гонконге в понедельник смогли ворваться в здание местного законодательного собрания, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что полицейские временно отступили от входа в здание, однако не оставили позиции внутри него.

В то же время многие демонстранты заявляли CNN, что не знают, какие дальнейшие действия они предпримут, когда окажутся в законодательном собрании.

Ранее городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного - высшего - уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром в понедельник, демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю. Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

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Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикады
Китай Гонконг

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